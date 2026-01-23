Altea adjudica las obras de rehabilitación de los primeros 12 edificios del Plan de Barrios

Esta actuación se enmarca dentro del programa estatal de rehabilitación de viviendas financiado con fondos europeos Next Generation y supone una inversión global superior a los 6 millones de euros, de los cuales esta primera fase asciende a 2.9 millones de euros.

Esta semana se ha firmado el contrato. A lo largo de la próxima semana empezarán las reuniones de coordinación entre la empresa constructora y los equipos redactores de los proyectos, con el objetivo de planificar con detalle el inicio y el desarrollo de las obras. Una vez definida esta planificación, se convocará una reunión informativa con las comunidades de propietarios y las administraciones afectadas, en la cual se explicará el proceso paso a paso y se resolverán todas las dudas o cuestiones que se consideran oportunas.