Medio Ambiente

Altea mejora los equipamientos de uso público en la desembocadura del río Algar

El proyecto tiene un coste que asciende a 853.000€ y tiene como objetivo hacer de la desembocadura del rio Algar un entorno más seguro, accesible y agradable para el disfrute de la ciudadanía

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

La nueva acción corresponde a una de las fases finales de ejecución del “Proyecto de Restauración Ecológica y Mejora de la Capacidad de Laminación de la Desembocadura del Río Algar”

El proyecto tiene un coste que asciende a 853.000€ y busca la restauración de los hábitats y la biodiversidad de la desembocadura del río Algar, permitiendo consolidar un humedal de elevada importancia para la migración de las aves a lo largo del Mediterráneo, así como su función de corredor ecológico. Además contribuirá a la reducción del riesgo de inundación y a la recuperación de los servicios ecosistémicos con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.

Escuchamos al edil de Medio Ambiente, José Orozco

