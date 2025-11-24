Altea acondiciona el paso inferior de la Calle Garganes

El corte se prolongará hasta mediados de diciembre en un proyecto con un presupuesto total cercano a los 40 millones de euros y que está financiado con fondos de la Unión Europea.
Así, como alternativa, habrá servicio de autobús en este tramo con parada en Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta. En el tramo afectado, únicamente quedará sin servicio de autobús el apeadero de Terra Mítica.
Y en Altea a partir de hoy se llevará a cabo una intervención en el paso inferior de la Calle Garganes. Aurora Serrat, edil de Infraestructuras y Obras nos detalla en qué consistirá esta intervención.