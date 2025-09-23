Altea abre al público el Parc Sant Pere en su totalidad

Las obras del nuevo Parc Sant Pere han tenido un coste de alrededor de los 350.000€ asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento de Altea. En julio se recepcionó de forma parcial, abriendo al uso la parte deportiva y ahora se abre al uso vecinal de forma completa. Escuchamos a Aurora Serrat, concejala de Escena Urbana de Altea

Desde el consistorio han alentado a los vecinos y visitantes a usar este nuevo espacio además de solicitar su cuidado especialmente a los dueños de animales domésticos, a que contribuya a mantener las instalaciones en condiciones de salubridad; en especial las zonas de arena, evitando por ejemplo que las mascotas realicen sus necesidades en ellas.

La obra tenía un periodo de ejecución de 4 meses, que al final se ha prolongado hasta los 6 por discrepancias entre el Ayuntamiento y la concesionaria que al final se han resuelto acorde al pliego de condiciones establecido por los técnicos.