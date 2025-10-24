Participación ciudadana

Altea abre una nueva convocatoria de los Presupuestos Participativos

Una iniciativa que permite a los vecinos y vecinas proponer mejoras para el municipio

La recogida de propuestas estará abierta hasta el 10 de noviembre a través de la web alteaparticipa.es, en la Oficina de Atencion al Ciudadano o en la extensión administrativa de Altea la Vella.

El concejal del área, Joaquim Devesa, ha explicado que se trata ya de la sexta edición de este proyecto, con el objetivo de recoger ideas concretas y realizables en un plazo máximo de un año.

Después de la fase de propuestas, el Consejo de Participación y los técnicos municipales valorarán su viabilidad, y finalmente, del 1 al 12 de diciembre, los alteanos y alteanas podrán votar los proyectos seleccionados también desde la web del programa.

