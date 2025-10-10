Alfaz del Pi celebró el 9 de Octubre en les Escoles Velles

En Alfaz del PI por la DANA Alice y el nivel rojo de preemergencia decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ayuntamiento ha decidido suspender las actividades del 9 d’octubre que todavía no se habían celebrado, entre ellas, la ruta literaria de hoy viernes, con la que estaba previsto culminar la programación conmemorativa del Día de la Comunitat Valenciana

Ayer jueves 9 de octubre, día central de la conmemoración, arrancó con el taller infantil medieval ‘Guerrers i guerreres de cartó’, en la sala multiusos del Hogar del Pensionista, acercando la historia y la creatividad a los más pequeños.

A pesar de la cancelación de la globotà y del espectáculo de teatro familiar programado para la tarde, se mantuvo uno de los actos más destacados del día: en el Espai Cultural Escoles Velles, se celebró la lectura del manifiesto institucional, a cargo de la filóloga catalana Cristina Pérez Pérez, quien puso en valor la riqueza lingüística y cultural del territorio valenciano.

Tras la lectura, se entregaron los premios del concurso de pebrereta, celebrado el miércoles por la noche, y los Mayorales de 2025, de la Penya El Descontrol, presentaron oficialmente el cartel de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, junto a la reina y las damas.