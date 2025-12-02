Alfàs del Pi inicia en 2026 las obras de peatonalización y accesibilidad del casco histórico

La actuación más destacada será la mejora de la accesibilidad en el casco histórico, con la rehabilitación integral de la calle Federico García Lorca y el entorno de la plaza de la Iglesia Mayor. Un proyecto valorado en 850.000 euros, financiado en un 100% por el Ayuntamiento. El alcalde, Vicente Arques, también ha avanzado que continuarán las obras del encauzamiento del Barranco Hondo, una intervención clave para reducir inundaciones y mejorar la gestión del agua, con una inversión de 1,2 millones de euros, financiada con fondos europeos.

Además será un año focalizado en fomentar la cultura, coincidiendo con diferentes aniversarios de actividades que se irán desglosando a lo largo del año, pero también de actividades y edificios culturales emblemáticos, como los 100 años que está a punto de cumplir Escoles Velles, los 35 años de la Casa de Cultura, pionera en la comarca, o los 15 años del Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir.

Arques ha hecho balance de 2025, recordando que el municipio ha ejecutado dos Planes de Sostenibilidad Turística por valor de 4,4 millones de euros, que incluyen actuaciones tan relevantes como el Paseo de las Estrellas y el Camí Vell d’Altea. También se ha llevado a cabo un proyecto de captación y desvío de aguas pluviales en el Albir, así como la renovación de la señalítica direccional al CEA Carabineros.