Alfàs del Pi espera reunir a 400 oficiales y jefes de Policía en el I Foro de Policía Local y Turismo

Esta mañana se ha celebrado la última reunión de trabajo para cerrar la programación, donde se ha destacado que El Magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro va a ser uno de los ponentes que va a participar. Se trata de un encuentro que nace con el objetivo de reforzar la seguridad turística y servir como espacio de colaboración entre administraciones públicas, cuerpos policiales, sector empresarial, ámbito académico y representantes institucionales.

En la reunión han participado el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, junto a concejales del equipo de gobierno, así como mandos de distintas policías locales y representantes de asociaciones profesionales.

El concejal de Turismo, Luis Morant, ha destacado que el foro está dirigido a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, responsables institucionales y agentes del sector turístico y empresarial, con el fin de avanzar hacia una oferta turística segura, innovadora y sostenible

.