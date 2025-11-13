Alfàs del Pi destina una partida de 10.000 euros para ayudar a las familias con menores

Según ha explicado la concejala de Bienestar Social, Marisa Cortés, esta línea de ayudas forma parte del compromiso del consistorio con la conciliación de la vida familiar y laboral, una prioridad que el Ayuntamiento de l’Alfàs mantiene desde hace años a través de políticas municipales responsables y sostenibles. Estas becas tienen carácter retroactivo, cubriendo el período comprendido entre enero y diciembre de 2024, y subvencionan una parte de la cuota mensual de la escuela infantil, excluido el servicio de comedor. No se subvencionarán estancias inferiores a un mes.

Para poder acogerse a la ayuda, el menor y la persona solicitante deberán estar empadronados en l’Alfàs del Pi con una antigüedad mínima de un año y residir en el municipio de forma ininterrumpida. Además, será necesario aportar los recibos de la escuela infantil donde el niño o la niña haya estado matriculado, la cual deberá estar ubicada dentro del término municipal de l’Alfàs. Asimismo, la unidad familiar no podrá superar los límites de ingresos establecidos en las bases de la convocatoria, que varían en función del número de miembros de la familia.