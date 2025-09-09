La alerta por lluvias intensas activa el nivel 1 de emergencia en la Marina Baixa y obliga a suspender las clases en Benidorm

La jornada comienza con la preemergencia nivel naranja por lluvias fuertes y tormentas en la comarca, activada ayer por la tarde por el 112 Comunitat Valenciana, y con el nivel 1 de emergencia por riesgo de inundaciones en vigor. Aunque el cielo permanece cubierto en buena parte del día, AEMET informa que las precipitaciones serán escasas entre las 12:00 y las 18:00 horas y que, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia desciende al 10 %, lo que apunta a una evolución favorable del episodio.

Ante esta situación,

el Ayuntamiento de Benidorm decide suspender las clases en todos los niveles educativos

como medida preventiva. La cancelación afecta a escuelas infantiles, centros de Infantil y Primaria, y a institutos. En el resto de municipios de la Marina Baixa, el curso escolar continúa con normalidad, aunque los ayuntamientos insisten en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos, y seguir de cerca cualquier cambio en la previsión meteorológica.