El alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, nº3 del PSOE al Senado por Alicante

La ejecutiva liderada por Ximo Puig decidía, en la tarde de ayer, los nombres definitivos que compondrán las listas al Senado por el PSOE de las diferentes provincias y que han presentado algunos cambios con respecto a las propuestas hechas por las agrupaciones locales.

Así, en la lista por Alicante al Senado, no entró Herick Campos, propuesto por Benidorm y por La Vila Joiosa pero que no llegó a estar en la lista provincial. Sí se incorpora, con el número 3, el nombre de Andreu Verdú, alcalde en funciones de la Vila, que acompañará a Antonia Moreno como número 1 y Antonia Serna como nº2. Andreu Verdú asegura que "se siente muy contento y satisfecho de que su partido haya pensado y confiado en él para defender los intereses de los ciudadanos, como ha hecho siempre, en la cámara alta" y también afirma que esto no cambia sus planes, seguirá "como jefe de la oposición y como profesor en el IES Marcos Zaragoza", donde ha pedido regresar y luego, "ya se verá".

También el edil del PSOE de la Vila Joiosa, actual concejal de Servicios técnicos y Contratación en funciones, Francisco Carreres, aparece en la lista, como primer suplente de la nº1, Antonia Moreno