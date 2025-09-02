El alcalde Marcos Zaragoza aseguraba que mientras él esté en el gobierno los impuestos no se subirán

El alcalde ha destacado que el préstamo solicitado es para inversiones productivas que benefician a toda la comunidad como la construcción de nuevas rotondas, mejoras en accesos a urbanizaciones y otras infraestructuras claves. Zaragoza también ha hablado de los cambios en la Casa de La Música, uno de los proyectos que será financiado con este préstamo.

Además, el alcalde ha señalado la importancia de reforzar la plantilla de la policía local, un incremento que permitirá cubrir y atender necesidades reales del municipio. Ante la denuncia judicial recibida, por la contratación de dos inspectores suspendidos en la oposición, asegura que todas las actuaciones se han realizado de manera transparente y con el respaldo de los técnicos municipales.