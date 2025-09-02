POLÍTICA

El alcalde Marcos Zaragoza aseguraba que mientras él esté en el gobierno los impuestos no se subirán

Zaragoza ha destacado en la entrevista realizada en Más de Uno que el préstamo de 23 millones de euros no significa ninguna subida de impuestos para los ciudadanos de Villajoyosa, como denunciaba la oposición.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El alcalde ha destacado que el préstamo solicitado es para inversiones productivas que benefician a toda la comunidad como la construcción de nuevas rotondas, mejoras en accesos a urbanizaciones y otras infraestructuras claves. Zaragoza también ha hablado de los cambios en la Casa de La Música, uno de los proyectos que será financiado con este préstamo.

Además, el alcalde ha señalado la importancia de reforzar la plantilla de la policía local, un incremento que permitirá cubrir y atender necesidades reales del municipio. Ante la denuncia judicial recibida, por la contratación de dos inspectores suspendidos en la oposición, asegura que todas las actuaciones se han realizado de manera transparente y con el respaldo de los técnicos municipales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer