Política autonómica

El alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, presenta su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana

El candidato ha hablado con Onda Cero Marina Baixa y ha analizado algunas de las cuestiones alrededor de su candidatura y también sobre la futura persona que encabece el consistorio de Finestrat

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

El PP ha presentado ya su candidatura esta misma mañana en les Corts y el relevo en la Generalitat Valenciana entra en su fase decisiva. Onda Cero Marina Baixa ha podido hablar esta misma mañana con el candidato y aun alcalde de Finestrat que quería felicitar a nuestra radio que a nivel nacional cumple 35 años, pero nuestra compañera Marta Llinares ha hablado también con él sobre la rabiosa actualidad, su candidatura a presidente de la Generalitat

Nos confirmaba que no había aún pacto con VOX pero aseguraba que las conversaciones van bien

Client Challenge

Buscar diálogo, disminuir la actual crispación que vive la política son algunas de las claves alrededor de las cuales quiere Juanfran Pérez Llorca que pivote su candidatura y sobre Finestrat y quién será la persona que encabece el municipio también le hemos preguntado.

