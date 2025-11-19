El alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, presenta su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana

El PP ha presentado ya su candidatura esta misma mañana en les Corts y el relevo en la Generalitat Valenciana entra en su fase decisiva. Onda Cero Marina Baixa ha podido hablar esta misma mañana con el candidato y aun alcalde de Finestrat que quería felicitar a nuestra radio que a nivel nacional cumple 35 años, pero nuestra compañera Marta Llinares ha hablado también con él sobre la rabiosa actualidad, su candidatura a presidente de la Generalitat

Nos confirmaba que no había aún pacto con VOX pero aseguraba que las conversaciones van bien

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Buscar diálogo, disminuir la actual crispación que vive la política son algunas de las claves alrededor de las cuales quiere Juanfran Pérez Llorca que pivote su candidatura y sobre Finestrat y quién será la persona que encabece el municipio también le hemos preguntado.