El alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, se perfila como candidato a presidente de la Generalitat

La dimisión esta mañana del presidente de la Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo escenario político en la Comunitat. Todas las miradas apuntan ahora a Pérez Llorca, actual secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y diputado autonómico, como uno de los nombres mejor situados para asumir el liderazgo.

Fuentes del partido confirman que Pérez Llorca cuenta con el respaldo de las direcciones provinciales, un apoyo que podría facilitar un relevo rápido al frente del Consell y garantizar la estabilidad institucional mientras el PP decide su futuro liderazgo.