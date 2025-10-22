La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Villajoyosa ofrece el curso gratuito “Agente del Cambio: Experto en transformación digital”

La formación, realizada por la Federación del Metal de la Provincia de Alicante se realizará del 24 de noviembre al 28 de enero en la Casa de la Juventud. Es una propuesta dirigida a jóvenes de hasta 35 años que deseen formarse en las competencias más demandadas por las empresas en plena era digital.

Escuchamos a la concejal de Desarrollo Local, Rosa Llorca

Se impartirá de manera gratuita y estará abierto tanto a personas en situación de desempleo como para quienes actualmente se encuentran empleadas.

Toda la información de esta formación la ofrecen en las dependencias de la concejalía de Industria y Comercio, en la primera planta del Chalet Centella, en la calle Colón, en horario de 9.00 a 14.00 horas.