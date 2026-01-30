tiempo

AEMET activa la alerta naranja por viento y fenómenos costeros para mañana sábado en La Marina Baixa

Para hoy, viernes 30 de enero, el viento concede una ligera tregua. Aun así, la comarca continúa en alerta amarilla

Se prevé una jornada meteorológicamente adversa, con rachas máximas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, predominando el viento de componente oeste y noroeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h (fuerza 7 a 8). En el litoral, el temporal marítimo podría generar olas de entre 3 y 4 metros de altura. No se esperan precipitaciones durante la jornada, y los cielos se mantendrán poco nubosos. Las temperaturas no presentarán cambios significativos.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, evitar actividades en zonas expuestas al viento y al oleaje, asegurar objetos que puedan desprenderse y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.

