AEMET activa la alerta naranja por viento y fenómenos costeros para mañana sábado en La Marina Baixa

Se prevé una jornada meteorológicamente adversa, con rachas máximas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, predominando el viento de componente oeste y noroeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h (fuerza 7 a 8). En el litoral, el temporal marítimo podría generar olas de entre 3 y 4 metros de altura. No se esperan precipitaciones durante la jornada, y los cielos se mantendrán poco nubosos. Las temperaturas no presentarán cambios significativos.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, evitar actividades en zonas expuestas al viento y al oleaje, asegurar objetos que puedan desprenderse y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.