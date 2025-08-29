Empleo y Formación

La ADL de la Vila ofrecerá cursos gratuitos de formación

Fomentar el empleo y conocer las necesidades del tejido empresarial son claves para el correcto funcionamiento de una Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Este nuevo servicio municipal empieza su andadura con actividades para para promover la creación de empleo y entre las tareas que realiza la ADL está la formación, con la organización de jornadas, talleres y cursos destinados a favorecer la empleabilidad y mejorar las competencias de los desempleados y empresarios locales y para el ultimo trimestre del año ya hay diseñadas las primeras acciones. Escuchamos a Rosa Llorca, concejala de Industria y Comercio de Villajoyosa

Se han programado también talleres prácticos para negocios locales para dotarlos de herramientas básicas y accesibles para poder mejorar su presencia online o aumentar su visibilidad en redes, así como una formación gratuita que ofrecerá la ADL “Mejora tu empleabilidad”, una serie de talleres dirigidos a ciudadanos para que conozcan y mejoren sus competencias digitales, derechos laborales, realizar entrevistas de trabajo o encontrar empleo a través del móvil.

