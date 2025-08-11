Accidente de tráfico en Altea con incendio del vehículo

Con un aviso rozando las ocho de la noche del domingo, los bomberos provinciales actuaron en la Nacional 332 a unos ocho metros de la incorporación a la AP-7 en Altea.

El vehículo accidentado tipo turismo, tras sufrir un fuerte impacto contra otro vehículo, se incendió con dos de sus ocupantes en su interior, gracias a la rápida colaboración ciudadana, sus dos ocupantes fueron extraídos a toda urgencia del interior del vehículo siniestrado envuelto en llamas. Las llamas del vehículo calcinado se propagaron rápidamente por la vegetación existente en una parcela, afectando a varios pinos de la zona. Debido a la gravedad de una de las personas heridas en el siniestro, el Helicóptero Alpha 9 procedió a toda urgencia al traslado del herido al Hospital General de Alicante

Se llevó a cabo un amplio De inmediato se desplazaban a la emergencia un amplio dispositivo de los Servicios de Emergencias intervinientes; Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Altea, varias Ambulancias tipo SVB y SAMU, así como el Helicóptero Medicalizado de la Generalitat Valenciana Alpha 9, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante con su base en el Parque en Benidorm, movilizaban a un vehículo de jefatura apoyado por una autobomba urbana pesada, un furgón de salvamento con el material necesario para efectuar trabajos de excarcelación, así como un vehículo nodriza con una capacidad de agua en su cisterna de 11.500 litros, con el fin de que las dotaciones de Bomberos dispusieran de agua suficiente para controlar eficazmente las labores de extinción del vehículo siniestrado, así como del fuego que se propagaba sobre la masa forestal.