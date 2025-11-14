Abierto el plazo para solicitar 12 viviendas municipales para jóvenes

Desde hoy, viernes 14 de noviembre, hasta el 12 de diciembre queda abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las primeras 12 viviendas municipales destinadas a jóvenes del municipio.Las 12 viviendas tendrán un precio de adjudicación desde los 166.934,25 € hasta los 222.430,50 €, dependiendo de la superficie y número de habitaciones.

En los criterios de adjudicación, se valorará en primer lugar la capacidad económica de la unidad de convivencia, que podrá sumar hasta 40 puntos según el nivel de ingresos. También se tendrá en cuenta la antigüedad en el Padrón de Habitantes, con una puntuación máxima de 30 puntos. Por último, se considerarán las situaciones de especial vulnerabilidad, que podrán aportar hasta 30 puntos adicionales.