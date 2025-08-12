Abierto el plazo para que los vecinos recojan aceitunas de los olivos de los espacios públicos de la Vila

Los vecinos empadronados pueden solicitar la autorización hasta el 31 de agosto en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Casa de la Juventud, y también por sede electrónica. Escuchamos a Ana Alcázar, concejala de Escena Urbana

CORTE RECOGIDA ACEITUNA VILA

Con esta iniciativa se pretende, por una parte, evitar que las olivas caigan al suelo y ensucien los parques y jardines del municipio y, por otra parte, incentivar a los ciudadanos con una actividad con la que pueden ayudar económicamente, puesto que pueden obtener grandes cantidades de aceitunas para consumo propio o para fabricar aceite en las almazaras de la zona.

Los olivares se localizan tanto en los parques La Senda, Puntes del Moro, Gasparot, La Barbera, como en rotondas de Chocolates Valor, entrada al puerto, Damunt l’Horta, Paradís, Casino, así como en zonas ajardinadas del Aula de la Natura, Bol Nou, Creu de Pedra, Partidor de la Ermita, el Drago, plaza Nou d’Octubre, Llar del Pensionista, avenida Pianista Gonzalo Soriano, el acceso al hospital comarcal, el cauce del río Amadorio y frente colegio Hispanitat, entre otros.