Escena Urbana

Abierto el plazo para que los vecinos recojan aceitunas de los olivos de los espacios públicos de la Vila

En septiembre se llevará a cabo el sorteo de las zonas entre los vecinos inscritos

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Abierto el plazo para que los vecinos recojan aceitunas de los olivos de los espacios públicos de la Vila
Abierto el plazo para que los vecinos recojan aceitunas de los olivos de los espacios públicos de la Vila | Onda Cero Marina BAixa

Los vecinos empadronados pueden solicitar la autorización hasta el 31 de agosto en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la Casa de la Juventud, y también por sede electrónica. Escuchamos a Ana Alcázar, concejala de Escena Urbana

CORTE RECOGIDA ACEITUNA VILA

Con esta iniciativa se pretende, por una parte, evitar que las olivas caigan al suelo y ensucien los parques y jardines del municipio y, por otra parte, incentivar a los ciudadanos con una actividad con la que pueden ayudar económicamente, puesto que pueden obtener grandes cantidades de aceitunas para consumo propio o para fabricar aceite en las almazaras de la zona.

Los olivares se localizan tanto en los parques La Senda, Puntes del Moro, Gasparot, La Barbera, como en rotondas de Chocolates Valor, entrada al puerto, Damunt l’Horta, Paradís, Casino, así como en zonas ajardinadas del Aula de la Natura, Bol Nou, Creu de Pedra, Partidor de la Ermita, el Drago, plaza Nou d’Octubre, Llar del Pensionista, avenida Pianista Gonzalo Soriano, el acceso al hospital comarcal, el cauce del río Amadorio y frente colegio Hispanitat, entre otros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer