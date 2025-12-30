Abierta la inscripción para el Taller de Empleo de Administrativo y Jardinería en Finestrat hasta el 2 de enero

Con este taller de empleo se podrán formar 20 personas los certificados de profesionalidad a través del Programa Mixto de Empleo y Formación de LABORA. Las inscripciones pueden hacerse en el Espai Labora de y toda la información está disponible en la sede electrónica del consistorio de Finestrat. Escuchamos a Nati Algado, alcaldesa de Finestrat

El plazo para la inscripción que finaliza este viernes 2 de enero y tras la finalización LABORA realizará el proceso de selección. Este proyecto cuenta con una subvención de 565.384’80 euros

Las personas que deseen han de encontrarse inscritos en LABORA. Un grupo de 10 personas estará destinado a la formación en dos certificados de profesionalidad: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales (nivel 1) y Actividades administrativas en relación con el cliente (nivel 2). Todos los participantes estarán contratados durante un año y recibirán como sueldo el salario mínimo interprofesional.

Y otro grupo formado también por otras 10 personas estará destinado a la formación en dos certificados de profesionalidad: Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (nivel 1) e Instalación y Mantenimiento de jardines y Zonas Verdes (nivel 2). Este curso será igualmente remunerado durante 1 año de contrato.

En ambos casos la formación del Taller de Empleo “Puig Campana V” se desarrollará de manera teórica y práctica en dependencias municipales de Finestrat. El inicio está previsto para marzo de 2026.