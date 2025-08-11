Unas 90.000 personas se congregan para disfrutar de la 37 edición del Castell de l´Olla

Este espectáculo único, disparado íntegramente desde el mar, volvió a emocionar a los asistentes con los más de 1.500 kilos de pólvora que fueron lanzados desde cinco plataformas flotantes y tres pantalanes sobre el mar. Todo ello diseñado para crear una impresionante fachada visual en tres niveles. Escuchamos al alcalde de Altea, Diego Zaragozí

Cada año la velada se convierte en una experiencia única. Este año las diversas vías de comunicación estuvieron varias horas colapsadas por la gran afluencia de espectadores, por lo que este año se han batido todos los récords. Escuchamos Jose Pérez Gorgoll, presidente Cofradía Castell l´Olla.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, era por primera vez un espectador de este espectáculo.