La 6ª edición de #BenidormTeDaMás se cierra con una facturación superior a los 3,5 millones en los comercios locales

45.093 ciudadanos canjearon 121.591 bonos entre el 15 y el 31 de diciembre en alguno de los 495 comercios adheridos a la campaña. Por cada euro de inyección municipal, se han realizado ventas por valor de casi tres euros

La última remesa para el pago a los establecimientos adheridos se aprobará antes del 10 de enero. Hasta ahora ya se han abonado a los comercios dos remesas hasta el 29 de diciembre; una por valor de 351.690 euros y otra de 419.130 euros, lo que hace un total de 770.820 euros.

Y desde el consistorio han apuntado que para la próxima edición no se cambiará la forma de actuar porque el modelo atiende a todas las personas empadronadas mayores de 18 años y, con esas premisas, si la economía local lo permite, se seguirá impulsando esta campaña.