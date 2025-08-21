Mejora de la accesibilidad y seguridad del Palacio de Justicia de Benidorm

En estas obras se incluyen la adaptación de aseos, instalación de mostradores accesibles, bucles magnéticos y una nueva señalización vertical adaptada. La actuación refleja el compromiso de Generalitat con una justicia accesible, inclusiva y moderna

La actuación, con un presupuesto de 446.602,43 euros, tiene como objetivo adaptar los espacios existentes a los requerimientos actuales de seguridad y accesibilidad. Las obras, que comenzaron el pasado mes de mayo está previsto que finalicen en el último trimestre de 2025.

Los trabajos incluyen la habilitación de un nuevo juzgado en la planta primera, en el ala este, con dependencias para 10 administrativos, un letrado de la Administración de Justicia, un juez, una sala de usos múltiples y dos salas de espera para víctimas.

Las intervenciones incluyen la instalación de mostradores accesibles y bucles de inducción magnéticos en todos los puestos de atención al público, desde la planta baja hasta la planta quinta. Además, se llevará cabo la mejora de la accesibilidad física mediante la colocación de bandas podotáctiles en itinerarios accesibles y en el arranque de escaleras, así como la instalación de pasamanos intermedios en escaleras exteriores.

Se renovarán los aseos para garantizar su accesibilidad, incluyendo dispositivos de llamada de asistencia perceptibles. Asimismo, se realizarán obras en los aseos de las zonas de detenidos, dotándolos de sistemas de seguridad, incluyendo puertas de seguridad, cámaras de mantenimiento exterior e inodoros antivandálicos.

Por otro lado, se adaptará la señalización vertical mediante cartelería en braille y alto relieve en toda la sede.