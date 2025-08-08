Las 38 penyas de La Nucía reciben vasos y gorras por unas “Fiestas Libres de Agresiones Sexistas”

Desde el departamento de Igualdad además también se repartieron carteles con QR donde está el protocolo en caso de sufrir una agresión sexista, para que esté presente en todas las penyas. Además, en esta reunión la Policía Local informó a los festeros de pautas e información de interés para tener unas “fiestas seguras”.

Además, este sábado arranca el “Itinerario Festivo Seguro” de les Festes d’Agost de La Nucía con motivo de “La Coronació” y la apertura de la Carpa Festera. Por segundo año se pone en marcha esta propuesta, un anillo de calles que unen la Carpa Festera con el casco urbano, donde habrá presencia policial continuada para garantizar que todas las personas puedan ir y volver de forma segura.

Unas calles donde poder localizar a los agentes en caso de necesitarlos por sentirse alguna mujer acosada o agredida. Todo ello con refuerzo también de iluminación y con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas, especialmente de las mujeres durante los cinco días de fiestas, del 14 al 18, especialmente por la noche.

Escuchamos a Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana de La Nucía