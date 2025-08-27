Participación Ciudadana

Hasta el 30 de septiembre continúa abierto el periodo de votación de los presupuestos participativos de Benidorm

Las personas mayores de 18 años empadronadas en la ciudad pueden votar a una de las 56 propuestas registradas tras el primer periodo de aportación

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Y existen dos vías de votación, una telemática y otra presencial. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana de Benidorm

Para hacerlo presencialmente, los interesados deberán desplazarse hasta el Ayuntamiento o alguna de las extensiones administrativas municipales y presentar el DNI para poder cotejar sus datos, como paso previo a la votación.

Los presupuestos participativos de Benidorm están en marcha desde el año 2016.

Además, también se han registrado otras relacionadas con las áreas de Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana; Educación, Cultura, Juventud y Deportes; y otras tres que tienen que ver con el Medio Ambiente y la Limpieza Viaria. Todas ellas pueden consultarse en el portal de Participación Ciudadana y también en los lugares habilitados para votar de manera presencial.

