Hasta el 30 de septiembre continúa abierto el periodo de votación de los presupuestos participativos de Benidorm

Y existen dos vías de votación, una telemática y otra presencial. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Participación Ciudadana de Benidorm

Para hacerlo presencialmente, los interesados deberán desplazarse hasta el Ayuntamiento o alguna de las extensiones administrativas municipales y presentar el DNI para poder cotejar sus datos, como paso previo a la votación.

Los presupuestos participativos de Benidorm están en marcha desde el año 2016.

Además, también se han registrado otras relacionadas con las áreas de Turismo, Playas y Seguridad Ciudadana; Educación, Cultura, Juventud y Deportes; y otras tres que tienen que ver con el Medio Ambiente y la Limpieza Viaria. Todas ellas pueden consultarse en el portal de Participación Ciudadana y también en los lugares habilitados para votar de manera presencial.