29 de julio y 29 de septiembre, festivos locales para 2026 en Villajoyosa

En el primer caso el 29 de julio, se trata del miércoles de la Festividad de Santa Marta, patrona del municipio. En el segundo, martes 29 de septiembre, la Festividad de San Miguel, también patrón de la localidad.

Estos dos festivos locales han sido ratificados en pleno extraordinario esta mañana, una sesión en la que también se ha aprobado de forma definitiva la cuenta general de 2024 tras no presentarse alegaciones. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno del PP y Gent per La Vila; y la abstención del PSOE, Compromís y Vox.