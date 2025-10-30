Pesca

Un 2026 más positivo para la pesca de Villajoyosa

El patrón mayor de la Cofradía, Miguel Solbes, ha mantenido esta semana dos reuniones, una de ellas con el Ministerio de Agricultura y Pesca en la que se les ha informado que unos estudios científicos realizados en el Mediterráneo el año pasado ofrecen muy buenas perspectivas sobre la recuperación de las especies

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

Desde el Ministerio se les informó que iba a dar a conocer estos informes a Europa sobre la recuperación de diversas especies en el Mar Mediterráneo.

Y el martes desde Generalitat se les comunicó otra noticia positiva y es que ya había salido la resolución de las ayudas del año 2024 de la Consellería y que a fecha de hoy ya han cobrado.

Desde la Cofradía han agradecido al ayuntamiento y al primer edil Marcos Zaragoza el compromiso que han tenido siempre y su apoyo para que se agilizara el cobro de todas estas ayudas

