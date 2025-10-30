Un 2026 más positivo para la pesca de Villajoyosa

Desde el Ministerio se les informó que iba a dar a conocer estos informes a Europa sobre la recuperación de diversas especies en el Mar Mediterráneo.

Y el martes desde Generalitat se les comunicó otra noticia positiva y es que ya había salido la resolución de las ayudas del año 2024 de la Consellería y que a fecha de hoy ya han cobrado.

Desde la Cofradía han agradecido al ayuntamiento y al primer edil Marcos Zaragoza el compromiso que han tenido siempre y su apoyo para que se agilizara el cobro de todas estas ayudas