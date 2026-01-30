Medio Ambiente

180 alumnos participan en una jornada de reforestación en la Malladeta de Villajoyosa por el Día del Árbol

Con esta programación, el Ayuntamiento de Villajoyosa reafirma su apuesta por la sostenibilidad, la educación ambiental y la recuperación de los espacios naturales, consolidando el Día del Árbol como una cita anual de referencia en el municipio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Los escolares han plantado especies como romero, pino carrasco y pino pionero, lentisco y coscoja. Los escolares han estado tutorizados por alumnos de los ciclos formativos de jardinería y paisajista y acompañados por sus tutores y profesores. Además, han completado la jornada con tres talleres: uno de historia con la participación de una guía de Vilamuseu; y otros dos de biología y sanidad vegetal, a cargo de los correspondientes departamentos del IES. Escuchamos a Carlos Soler, concejal de Medio Ambiente

Los departamentos de Medio Ambiente y Parques y Jardines han aportado el personal, herramientas y materiales necesarios, así como el camión cuba. Con esta reforestación se pretende complementar la vegetación autóctona presente en dicho paraje y sustituir las marras de plantaciones de años anteriores. A toda la plantación se le suministrará riego por goteo para asegurar su supervivencia.

