180 alumnos participan en una jornada de reforestación en la Malladeta de Villajoyosa por el Día del Árbol

Los escolares han plantado especies como romero, pino carrasco y pino pionero, lentisco y coscoja. Los escolares han estado tutorizados por alumnos de los ciclos formativos de jardinería y paisajista y acompañados por sus tutores y profesores. Además, han completado la jornada con tres talleres: uno de historia con la participación de una guía de Vilamuseu; y otros dos de biología y sanidad vegetal, a cargo de los correspondientes departamentos del IES. Escuchamos a Carlos Soler, concejal de Medio Ambiente

Los departamentos de Medio Ambiente y Parques y Jardines han aportado el personal, herramientas y materiales necesarios, así como el camión cuba. Con esta reforestación se pretende complementar la vegetación autóctona presente en dicho paraje y sustituir las marras de plantaciones de años anteriores. A toda la plantación se le suministrará riego por goteo para asegurar su supervivencia.