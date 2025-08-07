Tráfico y movilidad

Unos 14.000 vehículos ya están registrados en la zona de bajas emisiones de Benidorm

La Zona de Bajas Emisiones de Benidorm lleva ya a pleno rendimiento desde el 1 de julio

Los empadronados en Benidorm, tanto residente como vehículos, no necesitan hacer ningún tipo de registro, porque sus datos se cruzan automáticamente con los del Padron.

En las áreas de la zona de bajas emisiones se ha reducido el tráfico como explica Francis Muñoz concejal de Movilidad

En el consistorio continúan dando información y solventando dudas a los visitantes o personas que tengan segunda residencia en Benidorm. Y en la plataforma se pueden realizar los trámites para los diferentes casos o situaciones específicas como segunda residencia, parking en propiedad o alquiler entre otras.

