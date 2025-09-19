A partir del 1 de octubre el Consorci Mare gestionará el ecoparque de Benidorm

El convenio entre Ayuntamiento y el Consorcio de Residuos ya está firmado para la cesión de estas competencias, tal y como marca el Plan Integral de Residuos de la Comunitat.

El acuerdo permitirá que los usuarios puedan recibir bonificaciones por la separación y reciclaje de residuos desde el próximo año. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

En cuanto al horario de apertura de la instalación, el ecoparque se mantendrá operativo en los mismos términos que hasta ahora. Esto es, de lunes a sábados, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Asimismo, también abrirá sus puertas los domingos y festivos, en horario de 9 a 14 horas.

Entre los residuos que se pueden depositar en esta instalación figuran los denominados como residuos banales –vidrio, papel, cartón, metales, plásticos, madera…–; residuos voluminosos, como electrodomésticos, muebles, colchones, somieres, cajas, puertas, restos de jardinería, escombros u otros productos inertes; y residuos peligrosos como aceite de cárter, baterías de automóvil, pilas, medicamentos caducados, esprais, radiografías, o tubos fluorescentes. No se admiten basura doméstica, neumáticos ni residuos infecciosos o radiactivos.