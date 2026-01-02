Desde el 1 de enero está en vigor la actualización del servicio público de transporte interurbano en la Marina Baixa

Entre las principales novedades destaca la reorganización de la Línea 10, que se divide en dos nuevas líneas:

Línea 10, entre Benidorm, l’Albir y Altea

Línea 50, entre Benidorm, l’Albir y l’Alfàs del Pi

También se amplían recorridos en varias líneas, se crean nuevas conexiones directas con el Hospital de la Marina Baixa y se introducen mejoras de frecuencia y puntualidad.

Línea 27, que amplía su itinerario hasta La Nucía.

Línea 52, que amplía su cobertura hasta Callosa d'En Sarrià, con incremento de expediciones y frecuencia.

Nueva conexión directa con el Hospital Marina Baixa mediante la Línea 53, que reduce los tiempos de viaje desde Callosa, Polop y La Nucía.

Además, se implanta una tarifa única de 2 euros por trayecto, con transbordo gratuito para los usuarios de títulos multiviaje dentro de un plazo de 90 minutos.