Los vecinos de Finestrat definen a Juanfran Pérez Llorca como un líder “cercano, amable y sencillo”

El nombre de Juanfran Pérez Llorca, actual alcalde de Finestrat y candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, suena con fuerza en el panorama político autonómico. En su municipio, donde ha gobernado con tres mayorías absolutas consecutivas, sus vecinos lo describen con afecto y admiración. "Que vaja de possible president de la Generalitat, i de ser alcalde de Finestrat, ens fa pena. Però, per altre costat, si ho fa com a president de la Generalitat, igual que ho ha fet com a alcalde de Finestrat, tots els valencians hem d’estar més que orgullosos", destaca una vecina del municipio.

Para muchos habitantes de Finestrat, el liderazgo de Pérez Llorca ha sido clave para el desarrollo y la transformación del municipio durante los últimos años. "Sempre que necessites alguna cosa, et pots parar pel carrer i t’atén. O li dius: “Juanfran, tinc un problema”, i s’apropa a tu i et pregunta: Quan he de parlar?”, añade otro vecino, subrayando la cercanía y la accesibilidad del alcalde.

De confirmarse su paso a la política autonómica, todas las miradas se dirigirán hacia la actual edil Nati Algado, quien podría asumir el relevo al frente del Ayuntamiento de Finestrat. Los vecinos aseguran confiar plenamente en ella, tal como lo ha hecho el propio alcalde a lo largo de su gestión.