servicios sociales e igualdad

Las Fiestas de San Bartolomé cuentan por primera vez con un Punto Violeta

El sábado 23 de agosto se encontrará el Punto Violeta en la plaza de San Bartolo, junto a la ermita, en horario de 21 a 03 horas.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Además contará con una psicóloga especializada en violencia contra las mujeres”. Esta especialista “ofrecerá una primera intervención en caso de darse una situación de presunta agresión sexista o sexual”. El Punto Violeta también dispondrá de una promotora de igualdad que desarrollará actividades de sensibilización. Además se repartirán tapavasos para para prevenir agresiones sexuales por sumisión química en el consumo de bebidas y pulseras Centinela, un sistema de prevención diseñado para detectar sustancias empleadas en la sumisión química o ‘spiking’.

Las fiestas arrancan hoy miércoles, 20 de agosto, con la puesta de banderas en la calle y la tradicional cena en el parque de la ermita. Estas continuarán durante todo el fin de semana. el día gordo será el sábado, día de San Bartolomé, después de la típica despertà, tendrá lugar el popular concurso de paellas, en el que se prevé una gran participación de grupos en la calle Andalucía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer