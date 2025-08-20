Las Fiestas de San Bartolomé cuentan por primera vez con un Punto Violeta

Además contará con una psicóloga especializada en violencia contra las mujeres”. Esta especialista “ofrecerá una primera intervención en caso de darse una situación de presunta agresión sexista o sexual”. El Punto Violeta también dispondrá de una promotora de igualdad que desarrollará actividades de sensibilización. Además se repartirán tapavasos para para prevenir agresiones sexuales por sumisión química en el consumo de bebidas y pulseras Centinela, un sistema de prevención diseñado para detectar sustancias empleadas en la sumisión química o ‘spiking’.

Las fiestas arrancan hoy miércoles, 20 de agosto, con la puesta de banderas en la calle y la tradicional cena en el parque de la ermita. Estas continuarán durante todo el fin de semana. el día gordo será el sábado, día de San Bartolomé, después de la típica despertà, tendrá lugar el popular concurso de paellas, en el que se prevé una gran participación de grupos en la calle Andalucía.