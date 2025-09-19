TM Tower: así será el rascacielos residencial más alto de Europa en Benidorm

TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino de referencia en el sector del turismo residencial, hotelero y vacacional y especialista en la construcción y promoción de viviendas a lo largo de la costa mediterránea y Caribe, ha presentado oficialmente TM Tower, un proyecto único que marcará un antes y un después en la arquitectura residencial europea. Con 230 metros de altura y 64 plantas, se convertirá en el edificio residencial más alto de Europa. La cita, conducida por la periodista María Fuster, reunió a cerca de 400 asistentes, entre los que se encontraban autoridades locales y autonómicas, representantes institucionales, clientes, proveedores, colaboradores y medios de comunicación.

El acto arrancó con un vídeo inspiracional sobre Benidorm y la trayectoria de TM Grupo Inmobiliario, seguido de los discursos institucionales de su presidenta, Ángeles Serna, y de su consejero delegado, Pablo Serna. Ambos destacaron la importancia de TM Tower como un símbolo del futuro del Mediterráneo y un hito para la compañía y la internacionalización de la marca España. “Este hito forma parte del camino que hemos construido en la zona de Poniente durante la última década. Tras proyectos emblemáticos como Sunset Dreams, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower, hoy damos un paso más con TM Tower, que emerge como el broche de oro de este skyline y lo convierte en una referencia europea y mundial.”, afirma Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario. Posteriormente, se proyectó en primicia el vídeo de presentación de TM Tower y Augusto Monte, director comercial y de marketing, compartió los detalles diferenciales del proyecto y dio el pistoletazo de salida al proceso de comercialización.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, cerró el bloque institucional subrayando el potencial de la ciudad para atraer inversiones y generar, con ello, empleo y bienestar; al tiempo que destacó que esta nueva torre, como las construidas con anterioridad por TM, enriquecen el urbanismo vertical que es seña de identidad de Benidorm desde hace casi siete décadas. La velada culminó con un cóctel networking frente al mar y un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Benidorm, dibujando en movimiento la silueta de TM Tower como anticipo del nuevo icono del skyline de la ciudad.

Un proyecto a la altura de Benidorm

Ubicado en la Playa de Poniente de Benidorm, TM Tower contará con 260 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, así como más de 10.000 m² de zonas comunes que redefinen el concepto de vida en altura: piscinas climatizadas, gimnasio, sala de cine, áreas deportivas y un skybar en la planta 63 con observatorio astronómico, desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

La construcción de este coloso ha supuesto al holding una inversión de 140 millones de euros y la generación de miles de empleos directos e indirectos, con un impacto directo en arquitectos, ingenierías, proveedores y oficios. Este proyecto se integra en la fuerte apuesta de la compañía por Benidorm. Escuchamos a Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario.

Las obras de TM Tower ya han comenzado y la entrega de viviendas está prevista para el último cuatrimestre de 2028. En los primeros días tras su lanzamiento, el interés mediático y comercial ha sido inmediato y por el momento, el 25 % de las viviendas ya están reservadas, demostrando así que estamos ante uno de los proyectos más exclusivos y reconocidos de Europa en turismo residencial.

Arquitectura y diseño: un referente mediterráneo

El proyecto arquitectónico cuenta con dos estudios de prestigio: BakPak Architects y GEA Architects y está inspirado en la forma orgánica de un coral marino, rindiendo homenaje al Mediterráneo y al ADN internacional de Benidorm. Desde el punto de vista técnico, TM Tower contará con una estructura de hormigón armado de alta rigidez, validada tras ensayos en túnel de viento en la Universidad Politécnica de Madrid, garantizando seguridad y confort.

La movilidad vertical se resolverá con siete ascensores ultrarrápidos, capaces de alcanzar los 6 metros por segundo, ofreciendo a los residentes una experiencia propia de las grandes metrópolis.

España y el turismo como motor

“España es hoy una de las grandes potencias turísticas del mundo. Ese liderazgo se refleja con especial fuerza en la Comunidad Valenciana, donde el turismo residencial ya representa el 5% del PIB autonómico y más del 30 % del PIB de la provincia de Alicante”, confirma la presidenta de TM, Ángeles Serna.

“En este contexto, proyectos como TM Tower consolidarán a Benidorm como referente internacional y refuerzan el papel de España en el mapa global del turismo y la inversión residencial”, subraya Pablo Serna, CEO de la compañía alicantina.

Sobre TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino fundado en 1969, cuyo principal objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, que incorporen servicios diferenciales y aporten una excelente experiencia de compra al cliente. Especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 25.000 viviendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo, la compañía abarca otras líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 1.000 llaves en la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola, entre otras. Compromiso, solvencia, innovación, liderazgo y una clara orientación a resultados y al cliente, son los 6 pilares en los que se asienta el éxito de la compañía que, junto a sus 1.700 empleados, tiene la visión de continuar liderando el sector del turismo residencial en España y Europa.