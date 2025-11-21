Galardón

Reconocimiento a Hidraqua por parte del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana

Hidraqua ha iniciado las obras de la fase 1 para la ejecución de la nueva red troncal de agua regenerada en el entorno del barranco Rajarell, la ejecución de estos trabajos les fue adjudicada por un importe de 385.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses

Este galardón lo ha recibido a su trayectoria como empresa que apuesta por la sostenibilidad. Actualmente Hidraqua y sus empresas mixtas prestan servicio a más de 1.300.000 clientes en toda la comunidad.

En Benidorm concretamente junto con el consistorio se ha puesto en marcha el Plan Director de Aguas Regeneradas para Usos Urbanos. Este plan Director ya está en marcha y con el se han iniciado las obras de la fase 1 para la ejecución de la nueva red troncal de agua regenerada en el entorno del barranco Rajarell, La ejecución de estos trabajos fue adjudicada a Hidraqua, por un importe de 385.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses. El objeto de las obras proyectadas es implementar una red de agua regenerada para uso urbano (riego de parques y jardines), junto a la playa de Poniente.

