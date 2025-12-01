Empresas

La empresa alteana Cervezas Althaia ofrece una cata en el marco del Four Points by Sheraton Costa Blanca Resort

El pasado viernes 28 de noviembre el Hotel Four Points by Sheraton Costa Blanca ubicado junto al parque Terra Mítica en Benidorm acogía como marco incomparable la degustación de tres de las cervezas que componen el abanico de propuestas de la cervecera artesanal alteana Althaia

A través de un recorrido por los gustos, sabores y explicaciones los asistentes pudieron disfrutar del buen hacer y el compromiso con la calidad de la empresa alteana Althaia en el ámbito de la cerveza artesanal y que ha visto como su fundador Jorge Sánchez ha obtenido este año el Premio Factoría de Cerveza dentro dela categoría de Maestro.

Esta empresa familiar, que lleva once años aportando su propuesta de cervezas artesanales en un negocio tan competitivo, ofrecía un maridaje perfecto con la gastronomía de la cafetería y bar Sirocco del establecimiento hotelero Four Points by Sheraton Costa Blanca Resort.

Además, desde el hotel se dio a conocer que este bar/cafetería, con vistas increíbles a Benidorm y el mar, está ya abierto a clientes que no estén alojados en el establecimiento hotelero y que así se pueda disfrutar de una de las cervezas artesanales que ofrecen de Althaia en el marco incomparable de esta ubicación tan excepcional.

