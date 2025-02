Tercera victoria consecutiva del CF Benidorm

El partido no comenzó bien para el Benidorm. El Villarreal C se adelantó rápidamente, Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar tras un penalti convertido por Javi Cabezas.

Ya en la segunda mitad, los locales volvieron a ponerse por delante pero el CF Benidorm no bajó los brazos. Dos cabezazos, primero de Arona y luego de Mario Izquierdo, culminaron la remontada y sellaron un espectacular 2-3 para los de Vidales.

Con este triunfo, el CF Benidorm sigue escalando posiciones y ya ve la permanencia más cerca, alejándose cuatro puntos del descenso. Escuchamos a Javier Vidales, mister del conjunto benidormense.

La próxima jornada, el equipo recibirá en el Guillermo Amor al CD Roda, segundo clasificado el próximo domingo a las 12.

En el mismo grupo, El CF La Nucía venció con solvencia al CD Castellón B en un partido clave para sus aspiraciones. El equipo suma ya seis jornadas sin perder y ha mantenido su portería a cero en los últimos cuatro partidos, demostrando una solidez defensiva que será clave en el tramo final de la temporada.

En primera FFCV, el Villajoyosa CF cayó derrotado en casa frente al Novelda por 0 goles a 2 y cortan esa racha positiva de 3 partidos sin conocer la derrota; en segunda FFCV, el Atlético Jonense venció en casa del Racing Santa Bárbara por 1 gol a 3 y se distancia a 8 puntos del segundo clasificado. El Altea cayó derrotado por 0 goles a 2 frente al Alicante Zenit, el Foietes venció al Ilicitano por 1 gol a 0, el Polop empató a 0 con el Alicante City y el Benidorm B ganó 1-0 al Benissa.

En fútbol Sala, el Sporting Nucía sufrió una dura derrota en su pabellón por 1 gol a 6 frente al Ibiza, rival directo en la lucha por la permanencia y ya tiene la salvación a 8 puntos a falta de 10 partidos para finalizar la competición. Por otro lado, La Vila FS consiguió vencer en la Malladeta por 5 goles a 3 frente al Ibi B.