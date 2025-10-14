Benidorm consolida su apouesta por el deporte con la organización del IVVA WORLD VETERAN VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 2025

Entrevista a Raúl Mesa, presidente del Club Vóley Playa Poniente

Raúl Mesa, jugador olímpico, muestra su satisfacción por la organización de este evento y por el apoyo de la ciudad, colaboradores y patrocinadores y agradece al presidente de IVVA, Adam Kubala, por su confianza en la ciudad para acoger este evento internacional

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Con un impacto económico y promocional notable, de casi 2 millones de euros a lo largo de toda la semana, y una respuesta ejemplar de los participantes y del público, el IVVA World Veteran Volleyball Championship Benidorm 2025 ha vuelto a situar a Benidorm en el mapa deportivo internacional, consolidándola como una referencia mundial del vóley y del deporte de playa durante todo el año.

Los encuentros se disputaron en tres emblemáticas sedes: la Playa de Poniente, instalación oficial de vóley playa de Benidorm, el Pabellón que lleva el nombre de Raúl Mesa, jugador olímpico y promotor local del evento, y el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, convirtiendo a la ciudad en el epicentro mundial del deporte veterano durante toda la semana.

