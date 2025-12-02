Lola Ivana Aparicio del Club Stadio Alicante logra dos medallas en el Campeonato de España Junior e Infantil que se ha celebrado en Sabadell

La nadadora artística se llevó el oro y se coronó como Campeona de España (12 años) y subcampeona de España infantil (12-14 años). Las dos medallas fueron en la prueba de figuras correspondientes a la categoría infantil

La nadadora vilera está convocada en estos momentos por la Federación Española de natación en el CAR de Sant Cugat para la concentración con la selección española junior e infantil, y es, atentos, la más pequeña del grupo de convocadas. Es la 1 vez que una infantil de primer año llega tan alto en su primera competición. Ya este fin de semana regresa a Cheste para continuar con sus entrenamientos