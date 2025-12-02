Natación Artística

Lola Ivana Aparicio del Club Stadio Alicante logra dos medallas en el Campeonato de España Junior e Infantil que se ha celebrado en Sabadell

La deportista vilera es la más pequeña del grupo de convocadas por la Federación Española de natación en el CAR de Sant Cugat

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Lola Ivana Aparicio del Club Stadio Alicante logra dos medallas en el Campeonato de España Junior e Infantil que se ha celebrado en Sabadell
Lola Ivana Aparicio del Club Stadio Alicante logra dos medallas en el Campeonato de España Junior e Infantil que se ha celebrado en Sabadell

La nadadora artística se llevó el oro y se coronó como Campeona de España (12 años) y subcampeona de España infantil (12-14 años). Las dos medallas fueron en la prueba de figuras correspondientes a la categoría infantil

La nadadora vilera está convocada en estos momentos por la Federación Española de natación en el CAR de Sant Cugat para la concentración con la selección española junior e infantil, y es, atentos, la más pequeña del grupo de convocadas. Es la 1 vez que una infantil de primer año llega tan alto en su primera competición. Ya este fin de semana regresa a Cheste para continuar con sus entrenamientos

