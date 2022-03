Ferrando: "El partido ante el Hércules no es una final, pero hay que salir vivo"

César Ferrando tiene a La Nucía líder del grupo V. El técnico valenciano está haciendo una gran temporada. Ferrando ha conseguido que su equipo sea el rival a batir después de tenerlo arriba durante todo el año, igualado con el Intercity. Este domingo recibe al Hércules.

"Es un partido importante, en el que hay que tener en cuenta cosas como el golaverage. Pero no es una final. Aunque de estos partidos hay que salir vivos y no tocados", ha comentado Ferrando.

El técnico de La Nucía ha destacado el potencial del Hércules. "Lo que más me gusta de rival y lo que más me preocupa es que se ha vuelto consistente, fiable. Me gusta que los equipos sean competitivos y el Hércules lo es", ha dicho Ferrando.