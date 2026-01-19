Felipe Orts tercero en la Copa del Mundo de Ciclocross de Benidorm que gana Van der Poel

La élite masculina estuvo liderada desde el inicio de la prueba por el belga Van der Poel, que repite triunfo en la ciudad donde ya ganó en 2023. Tras el actual campeón del mundo, la segunda posición fue para el campeón nacional belga y vencedor saliente Thibau Nys, seguido en tercer lugar por el vilero Felipe Orts, que por primera vez hacía podio en casa. Con Felipe Orts hablamos por supuesto tras la finalización de la carrera. Y estas eran sus declaraciones

Un triunfo ante su afición y en casa

Un triunfo el de Felipe Orts del que hay que disfrutar a la vez que valorar porque es algo extraordinario

Felipe Orts lució ayer domingo su casco en el que Villajoyosa luce como protagonista y en el Copa del Mundo de Ciclocross estuvieron entre otros miembros de la corporación vilera, el concejal de Deportes, Peyo Lloret, y el alcalde vilero, Marcos Zaragoza

Marcos Zaragoza Copa Mundo Ciclocross 2026 y Felipe Orts | Onda Cero Marina Baixa

En la prueba Elite Femenina, la neerlandesa Lucinda Brand se impuso en Benidorm con una auténtica exhibición de sus cualidades más definitorias. Su compatriota Ceylin del Carmen Alvarado y la francesa Amandine Fouquenet han sido la segunda y tercera en llegar a meta.

Podio Copa Mundo Ciclocross Benidom 2026 | Onda Cero Marina Baixa

La Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca se ha saldado este domingo con otro éxito abrumador en términos deportivos y de asistencia, con más de 15.000 espectadores llegados de toda Europa para disfrutar del mejor ciclismo todoterreno en la ciudad. Los espectadores se congregaron en los parques de Foietes y El Moralet para disfrutar de una exhibición del mejor ciclocross del mundo.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto al concejal de Deportes, Javier Jordá, y otros miembros de la corporación municipal. También ha estado presente el diputado autonómico José Ramón González de Zárate; el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera y el diputado provincial del Deportes, Bernabé Cano, junto al promotor de la Copa del Mundo de Ciclocross, Pascual Monparler, que valoraba como muy positiva la edición de este año