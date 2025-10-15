Ciclismo

Entrevista a Perico Delgado que participa este domingo en el Gran Fondo de La Nucía

El ciclista nos cuenta su participación en este "reto ciclista" diseñado por Miguel Indurain y en el que tendrá como pareja a la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour femenino en este 2025

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Dos citas ciclistas en La Nucía este fin de semana, por una parte La Ciudad del Deporte de La Nucía volverá a convertirse el sábado 18 de octubre en el epicentro del ciclismo mundial con la celebración del Critérium de La Nucía, un espectáculo único que reunirá a grandes figuras del ciclismo profesional masculino y femenino, leyendas de este deporte y deportistas de otras disciplinas en un formato innovador, ya que será el primero de la historia con equipos mixtos, y lleno de emoción. A este Criterium se le une el domingo 19 con la 2ª edición del Gran Fondo La Nucía, la marcha cicloturista diseñada por Miguel Indurain, con dos modalidades: Gran Fondo (132 km / +2.275 m) y Medio Fondo, (92 km)

