Entrevista a Perico Delgado que participa este domingo en el Gran Fondo de La Nucía

Dos citas ciclistas en La Nucía este fin de semana, por una parte La Ciudad del Deporte de La Nucía volverá a convertirse el sábado 18 de octubre en el epicentro del ciclismo mundial con la celebración del Critérium de La Nucía, un espectáculo único que reunirá a grandes figuras del ciclismo profesional masculino y femenino, leyendas de este deporte y deportistas de otras disciplinas en un formato innovador, ya que será el primero de la historia con equipos mixtos, y lleno de emoción. A este Criterium se le une el domingo 19 con la 2ª edición del Gran Fondo La Nucía, la marcha cicloturista diseñada por Miguel Indurain, con dos modalidades: Gran Fondo (132 km / +2.275 m) y Medio Fondo, (92 km)