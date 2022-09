El TM Benidorm confirma la pérdida de Parker tras pagar la cláusula de recesión un equipo egipcio

Onda Cero Marina Baixa advertía hace unos días que James Lewis Parker, que sólo ha podido jugar un partido en esta cuarta temporada suya en el club benidormense, se marchaba a Egipto porque un equipo de ese país había anunciado el pago de la cláusula de recesión del contrato del jugador. Concretamente, se trataba del Zamalek Sporting, que entrena el español Mateo Garralda. Durante más de una semana, sin embargo, este anuncio ha causado no poco desconcierto porque, aunque Parker ya no se alineaba en las filas del TM Benidorm, el dinero tampoco fue ingresado en el plazo anunciado. Por tanto, han ido pasando los días sin que estuviera Parker ni tampoco el dinero, creando un clima de incertidumbre sobre el que el club no ha querido pronunciarse hasta ahora de manera oficial, pero del que los medios de comunicación, entre ellos el nuestro, han ido dando la voz de alarma.

El Club, en el comunicado, explica que el dinero ya ha llegado y el jugador, por tanto, causa baja en el equipo de Fernando Latorre, que le ha deseado en el comunicado "mucha suerte y mucho éxito".

La marcha de Parkere deja, sin embargo, al TM Benidorm, sin uno de sus efectivos más potentes en la avanzadilla benidormense. El lateral izquierdo, oriundo de Argentina, ha marcado con el Benidorm 299 goles en 80 partidos. Sólo en la temporada anterior consiguió marcar 128 goles y también superó los 100 en la temporada 2020-2021 y en el primer y único partido jugado esta temporada logró colocar 4 balones en el fondo de la red del rival. El TM Benidorm está obligado ahora a encontrar un sustituto con la misma efectividad y en tiempo récord.