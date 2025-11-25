XIV Fira Gastronómica d'Orxeta, propuestas gastronómicas, culturales y artesanales para toda la familia

La Feria arrancará el viernes con actividades para los más pequeños y la música en directo del grupo nuciero Boliquets. Aunque la inauguración oficial será el sábado 29, a las 11:30 h, con una Cata Inaugural en la Plaza del Vino. Un viaje por los sabores más especiales de nuestra tierra, guiado por la sumiller Clío Candela Gallud, y acompañado de una ambientación única con el Cuarteto Oblivion y Arteatre La Vila.

Música en directo, teatro y animación, catas, degustaciones, una amplia feria de artesanía... un fin de semana único lleno de sabor y fiesta.