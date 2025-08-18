Villajoyosa renovará el entorno del Mercat Municipal con plataforma única y mejoras en pluviales

La actuación está ya en licitación con un presupuesto de 345.790,86 euros y las empresas interesadas tendrán hasta el 3 de septiembre para presentar sus ofertas. La ejecución tendrá una duración máxima de seis meses y se llevará a cabo con una planificación específica para minimizar las molestias a comerciantes y vecinos.

El proyecto incluye una nueva pavimentación que conllevará el rediseño de estas calles en plataforma única, eliminado barreras y convirtiéndolas en accesibles. Se dispondrá señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal de aviso a los vehículos, y de límite

de velocidad, comprensible y visible desde diferentes ubicaciones.

En el caso del subsuelo, la actuación se centrará en el inicio de la calle Canalejas en su parte alta hasta la intersección con la calle Cristóbal Galiana. Se renovarán los colectores y las canalizaciones de evacuación de pluviales y se mejorarán los imbornales y sistema de drenajes. Además, se mejorará toda la iluminación de la parte alta de la calle Canalejas y arbolado en estas calles.