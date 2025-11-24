La Vila Joiosa recordará el 25N a las víctimas de la violencia de género con un simbólico 'espacio de las ausentes'

Maite Sánchez y Elena Criado, concejala y técnico de Igualdad de la Vila Joiosa respectivamente, han recordado que en el encuentro al aire libre, si la climatología lo permite, el Espacio de las Ausentes estará representado por una actividad artística realizada en los talleres de ganchillo comunitario. En el acto también se realizará la lectura de varios textos y se contará con las actuaciones especiales de la violinista María Asensi Llinares y la bailarina Paula Hernández Gil, que ofrecerán un momento de reflexión y recuerdo.

Además bajo el eslogan “Esto no es normal, es amor tóxico” también en torno al 25 de noviembre se lanza una campaña de sensibilización dirigida a menores de entre 12 y 18 años a través de las redes sociales que utilizan los adolescentes para abordar la detección de indicadores de la violencia de género en las relaciones de pareja.