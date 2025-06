La Vila Joiosa paralizará durante el verano las obras del puente del Amadorio para redactar un nuevo proyecto que mejore en amplitud y seguridad la infraestructura

El edil de Urbanismo de la Vila Joiosa ha recordado que el proyecto inicial contemplaba la reparación de los daños observados y producidos por el paso del tiempo, es decir, una intervención de mera restauración y reparación de los elementos resistentes. No obstante, durante el transcurso de las obras, una vez levantado el pavimento de una de las aceras, se detectó que una parte fundamental del tablero que fue objeto de ampliación en los años 50 se encontraba ejecutada deficientemente al no haber sido ejecutada la losa de reparto de cargas donde en teoría se anclaría tanto la barandilla como las luminarias. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa decidió en un principio modificar el proyecto inicial para subsanar estas deficiencias pero como afirma Ramis "los criterios actuales de seguridad, mucho más exigentes que los aplicados en su día para la ejecución de la ampliación del tablero, obligan a acometer una actuación mucho más ambiciosa, ya no de mera restauración, sino de carácter estructural, de forma que las obras aseguren durante los años venideros la estabilidad de esta infraestructura fundamental. Por ello, el equipo de gobierno local ha decidido responsablemente paralizar temporalmente los trabajos para evaluar la resolución del contrato actual e iniciar la redacción urgente de un nuevo proyecto técnico, actualizado en soluciones estructurales adaptadas a la realidad descubierta".