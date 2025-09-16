Últimas plazas para participar en 'Supervivencia zombie' en La Nucía el próximo 20 de septiembre

Se trata de un evento de ocio alternativo con una serie de carreras, pruebas y persecuciones. Las entradas para participar en este evento están a la venta en www.lovezombies.es.

Durante toda la noche (desde las 23 horas hasta las 4 horas del domingo 21 de septiembre), los participantes, divididos entre zombies y supervivientes, recorrerán las principales calles del municipio, incluyendo la ‘invasión’ de diferentes edificios y espacios públicos. Los jugadores deberán sobrevivir toda la noche en las calles de La Nucía pasando por distintas pruebas, hasta ser evacuados.

Esa noche, las calles de La Nucía se convertirán en el escenario real de carreras, persecuciones, y búsqueda de pistas, donde la adrenalina correrá tan rápido como el “virus” (simbólico) que los participantes deben evitar contagiarse para no acabar convertidos en zombies. Habrá entre 13 pruebas para superar a lo largo de la noche y ganarán los supervivientes que lleguen al fin del juego, habiendo superado todas las pruebas.