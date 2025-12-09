Todo preparado en La Nucía para su tradicional Fira de Nadal

Las ediles de Bienestar Social y Turismo de La Nucía, Beatriz Pérez- Hickman y Mª Jesús Jumilla, recuerdan que la inauguración de la Feria será el viernes 12 de diciembre a las 18 horas con la actuación de los coros escolares del cole Muixara. Además, durante los tres días de feria habrá diferentes actuaciones de las escuelas de baile, musicales y deportivas de La Nucía. También habrá puestos artesanos y puestos solidarios, artículos relacionados con la navidad, cuya recaudación irá destinada a fines sociales.

Entre las actividades el domingo a las 12 horas Papa Noel estará en la plaça Major para recoger las cartas de los niños y niñas de La Nucía, durante el resto de feria estará en su casa, situada en la plaça Santa Teresa. Los visitantes podrán conocer la “Casa de Papa Noel” con sus elfos y descubrir como empaqueta los regalos. Esto hace que la Feria de Navidad se extienda desde la plaça Major hasta la plaça Santa Teresa, y en el carrer Major se situarán los puestos de artesanía, mientras en la plaça Major estarán los puestos solidarios, así como los gastronómicos para reponer fuerzas.

Se montarán diferentes puestos donde se podrán adquirir diferentes artículos navideños como: adornos para el árbol de navidad, centros navideños, figuras de belén; realizados en los talleres organizados por las asociaciones y por las concejalías de Tercera Edad y Juventud. El dinero recaudado con la venta de estos artículos irá íntegramente destinado a fines benéficos locales y comarcales.

Además Els Majorals 2026 – Penya Els Festers darán servicio de bar durante los tres días con precios populares, con comida típica nuciera, para recaudar dinero para las próximas “Festes d’Agost de La Nucia”.

Las ediles han recordado que todos los asistentes a la XV Feria de Navidad podrán aparcar de forma gratuita que el parking de Les Nits, situado en la avenida Porvilla (frente Centro Salud), que cuenta 400 plazas